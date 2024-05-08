Атака рф на Харків: ще одним постраждалим є 12-річний хлопчик, медики надають допомогу
Київ • УНН
У Харкові поранено 12-річного хлопчика, лікарі надають йому медичну допомогу, окрім двох інших поранених дітей віком 13 та 15 років, про яких повідомлялося раніше.
У Харкові ще одним постраждалим внаслідок атаки рф є 12-річний хлопчик. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Медики надають допомогу ще одній дитині. Поранення отримав 12-річний хлопчик
Перед цим повідомлялося, що є дані про двох постраждалих дітей - це хлопчики 13 і 15 років.
Атака рф на Харків: відомо про трьох постраждалих дітей08.05.24, 13:36 • 15714 переглядiв