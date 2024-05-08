Атака рф на Харьков: еще одним пострадавшим является 12-летний мальчик, медики оказывают помощь

В Харькове еще одним пострадавшим в результате атаки рф является 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Медики оказывают помощь еще одному ребенку. Ранение получил 12-летний мальчик - написал Синегубов в Telegram.

Перед этим сообщалось, что есть данные о двух пострадавших детях - это мальчики 13 и 15 лет.

Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях