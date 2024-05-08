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У Харкові влучання на території закладу освіти: є дані про 2 постраждалих хлопчиків, мер каже про тяжкий стан однієї дитини

Київ • УНН

 • 16444 перегляди

Двоє дітей, віком 13 та 15 років, були поранені під час атаки рф на території навчального закладу в Харкові, одна дитина перебуває у тяжкому стані.

У Харкові двоє хлопчиків, віком 13 та 15 років, постраждали під час атаки рф, влучання через яку зафіксовано на території навчального закладу, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов вказа, що одна дитина перебуває у тяжкому стані, пише УНН.

За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років

- повідомив голова ОВА.

"Стан одного з постраждалих дітей важкий", - зазначив мер Харкова.

Атака рф на Харків: відомо про трьох постраждалих дітей08.05.24, 13:36 • 15714 переглядiв

Юлія Шрамко

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