Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
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В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка
Двое детей в возрасте 13 и 15 лет, были ранены во время атаки рф на территории учебного заведения в Харькове, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса
470 гектаров хвойного леса горело в Донецкой области из-за российских обстрелов вблизи города Лиман, спасатели потратили более 10 часов на тушение пожаров.
Проседание здания детсада в столице: за служебную халатность будут судить инженера по техническому надзору
Халатность инженера технического надзора привела к обвалу стены детского сада в Шевченковском районе Киева во время ремонтных работ, что привело к уголовному преследованию за служебную халатность.
Нардепы вызвали в Раду руководителя БЭБ Перхуна: что известно
Народные депутаты вызвали главу Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна в Верховную Раду из-за обысков в помещении CEO Club, которые проводило БЭБ.
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук считает, что покушение на и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура был инсценирован самим Сокуром, чтобы избежать проблем на работе, связанных с разоблачением схемы с акцизами на алкоголь и относительно налоговых накладных.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра
Военно-воздушные силы Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов на юго-востоке страны, призвав жителей Днепра укрыться в укрытиях.
"Атеш" зафиксировал массовые перевозки окупантами раненых и 200х, а также военную технику в Джанкое
Военно-патриотическое движение "Атеш" выявило продолжающееся прибытие на вокзал оккупированного Джанкоя техники и личного состава вс рф. Зафиксированы массовые перевозки окупантами раненых с ТОТ Херсонской области.
Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях
Российские удары попали в жилые районы Харькова, Украина, по меньшей мере 3 детей пострадали.
Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет
В связи с массированными ракетными ударами россии по энергетической инфраструктуре Украины, ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей могут быть введены с 18:00 до 23:00, в то время, как бытовые потребители могут столкнуться с отключениями только в Харьковской области.
В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети
В жилом районе Харькова, Украина, произошли взрывы, в результате которых, по предварительным сообщениям мэра города, пострадали дети.