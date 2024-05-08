Ворожий удар по Харкову: вже п'ятеро постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Харкову зросла до пʼяти, повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН.

"Кількість постраждалих зросла до пʼяти", - написав Терехов у Telegram.

Перед цим повідомлялося, що є дані про двох постраждалих дітей - це хлопчики 13 і 15 років. Пізніше стало відомо про ще одну поранену дитину -12 років.