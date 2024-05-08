Ворожий удар по Харкову: вже п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
П'ятеро людей отримали поранення в результаті російського удару по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Харкову зросла до пʼяти, повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН.
"Кількість постраждалих зросла до пʼяти", - написав Терехов у Telegram.
Перед цим повідомлялося, що є дані про двох постраждалих дітей - це хлопчики 13 і 15 років. Пізніше стало відомо про ще одну поранену дитину -12 років.