Вражеский обстрел вызвал пожар в прифронтовом населенном пункте Запорожья
Киев • УНН
В Запорожской области в результате вражеского обстрела загорелся частный дом в прифронтовом населенном пункте. Спасатели работают на месте происшествия, по предварительным данным пострадавших нет.
Враг снова обстрелял Запорожскую области, в результате чего загорелся пожар. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в прифронтовом населенном пункте в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар в одном из частных домов.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте работают спасатели, пытаясь обуздать огонь.
Напомним
Воздушные Силы ранее предупреждали о выявленных угрозах в области.
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