Вражеский обстрел вызвал пожар в прифронтовом населенном пункте Запорожья

Враг снова обстрелял Запорожскую области, в результате чего загорелся пожар. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в прифронтовом населенном пункте в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар в одном из частных домов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают спасатели, пытаясь обуздать огонь.

Напомним

Воздушные Силы ранее предупреждали о выявленных угрозах в области.

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