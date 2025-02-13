Ворожий обстріл спричинив пожежу в прифронтовому населеному пункті Запоріжжя

Ворог знову обстріляв Запорізьку області, у результаті чого зайнялася пожежа. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Згідно з інформацією, у прифронтовому населеному пункті внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа в одному з приватних будинків.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

На місці працюють рятувальники, намагаючись приборкати вогонь.

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Повітряні Сили раніше попереджали щодо виявлених загроз в області.

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