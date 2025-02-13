Ворожий обстріл спричинив пожежу в прифронтовому населеному пункті Запоріжжя
Київ • УНН
У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу загорівся приватний будинок у прифронтовому населеному пункті. Рятувальники працюють на місці події, за попередніми даними постраждалих немає.
Ворог знову обстріляв Запорізьку області, у результаті чого зайнялася пожежа. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Згідно з інформацією, у прифронтовому населеному пункті внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа в одному з приватних будинків.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
На місці працюють рятувальники, намагаючись приборкати вогонь.
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Повітряні Сили раніше попереджали щодо виявлених загроз в області.
На Запоріжжі працює ППО, може бути гучно - ОВА13.02.25, 21:14 • 54868 переглядiв