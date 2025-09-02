$41.370.05
11:50 • 12363 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 33930 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 66004 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 83149 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 48964 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 104025 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 41881 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 74904 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52185 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 104503 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Вражеский дрон ударил по гражданскому авто в Донецкой области: пострадала фельдшер и двое гражданских

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В Донецкой области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль ВАЗ. Три человека, включая 58-летнюю фельдшера, получили ранения.

Вражеский дрон ударил по гражданскому авто в Донецкой области: пострадала фельдшер и двое гражданских

Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Донецкой области, среди раненых 58-летняя фельдшер местной станции скорой помощи, которая ехала на смену, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.

Три человека получили ранения в результате попадания российского БпЛА в автомобиль ВАЗ. К счастью, помощь подоспела уже через несколько минут – в этот момент неподалеку проезжал экипаж "Белый ангел". Полицейские вместе с волонтером направлялись на эвакуацию семьи с ребенком в Яровую.

- говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, одной из пассажирок авто оказалась 58-летняя фельдшер местной станции скорой помощи, которая ехала на смену. Женщина получила ранение ноги металлическим осколком, ее сын – царапины. Больше всего пострадал 65-летний водитель – он получил многочисленные ранения головы и грудной клетки. Все трое получили контузию.

россияне дронами атаковали "скорую" и гражданский автомобиль в Сумской области, есть погибший15.08.25, 11:44 • 5027 просмотров

Полицейские, которые двигались на бронеавтомобиле капеллана, забрали пострадавших с открытого участка местности и оказали им первую домедицинскую помощь, после чего доставили их в госпиталь. В дальнейшем экипаж направился в поселок Яровая, где эвакуации ждала семья с ребенком.

10-летняя Дарина выезжала вместе со своими родителями и бабушкой, которая не может самостоятельно передвигаться. С собой девочка забрала попугая и котят.

Напомним, что с начала августа в Лиманской общине проходит принудительная эвакуация семей с детьми. Правоохранители вместе с волонтерами организуют безопасный выезд семей на бронированном транспорте, после чего эвакуированные направляются в другие регионы Украины, где получают жилье и социальную поддержку со стороны государства.

Антонина Туманова

Война в Украине
Национальная полиция Украины
Донецкая область
благотворительность
Украина