Вражеский дрон ударил по гражданскому авто в Донецкой области: пострадала фельдшер и двое гражданских
Киев • УНН
В Донецкой области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль ВАЗ. Три человека, включая 58-летнюю фельдшера, получили ранения.
Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Донецкой области, среди раненых 58-летняя фельдшер местной станции скорой помощи, которая ехала на смену, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.
Три человека получили ранения в результате попадания российского БпЛА в автомобиль ВАЗ. К счастью, помощь подоспела уже через несколько минут – в этот момент неподалеку проезжал экипаж "Белый ангел". Полицейские вместе с волонтером направлялись на эвакуацию семьи с ребенком в Яровую.
По данным правоохранителей, одной из пассажирок авто оказалась 58-летняя фельдшер местной станции скорой помощи, которая ехала на смену. Женщина получила ранение ноги металлическим осколком, ее сын – царапины. Больше всего пострадал 65-летний водитель – он получил многочисленные ранения головы и грудной клетки. Все трое получили контузию.
Полицейские, которые двигались на бронеавтомобиле капеллана, забрали пострадавших с открытого участка местности и оказали им первую домедицинскую помощь, после чего доставили их в госпиталь. В дальнейшем экипаж направился в поселок Яровая, где эвакуации ждала семья с ребенком.
10-летняя Дарина выезжала вместе со своими родителями и бабушкой, которая не может самостоятельно передвигаться. С собой девочка забрала попугая и котят.
Напомним, что с начала августа в Лиманской общине проходит принудительная эвакуация семей с детьми. Правоохранители вместе с волонтерами организуют безопасный выезд семей на бронированном транспорте, после чего эвакуированные направляются в другие регионы Украины, где получают жилье и социальную поддержку со стороны государства.