11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ворожий дрон ударив по цивільному авто на Донеччині: постраждала фельдшерка та двоє цивільних

Київ • УНН

На Донеччині ворожий дрон атакував цивільний автомобіль ВАЗ. Троє людей, включаючи 58-річну фельдшерку, отримали поранення.

Ворожий дрон ударив по цивільному авто на Донеччині: постраждала фельдшерка та двоє цивільних

Ворожий дрон атакував цивільне авто на Донеччині, серед поранених 58-річна фельдшерка місцевої станції швидкої допомоги, яка їхала на зміну, передає УНН із посиланням на поліцію Донецької області.

Троє людей зазнали поранень внаслідок влучання російського БпЛА в автомобіль ВАЗ. На щастя, допомога надійшла вже за кілька хвилин –  у цей момент неподалік проїжджав екіпаж "Білий янгол". Поліцейські разом з волонтером прямували на евакуацію сім’ї з дитиною до Ярової 

- йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, одною з пасажирок авто виявилась 58-річна фельдшерка місцевої станції швидкої допомоги, яка їхала на зміну. Жінка отримала поранення ноги металевим уламком, її син – подряпини. Найбільше постраждав 65-річний водій – він зазнав численних поранень голови й грудної клітини. Всі троє отримали контузію.

росіяни дронами атакували "швидку" та цивільне авто на Сумщині, є загиблий15.08.25, 11:44 • 5027 переглядiв

Поліцейські, які рухались на бронеавтомобілі капелана,  забрали постраждалих з відкритої ділянки місцевості та надали їм першу домедичну допомогу, після чого доставили їх у шпиталь. Надалі екіпаж попрямував до селища Ярова, де на евакуацію чекала родина з дитиною.

10-річна Дарина виїжджала разом зі своїми батьками та бабусею, яка не може самостійно пересуватись. З собою дівчинка забрала папугу та кошенят.

Нагадаємо, що з початку серпня у Лиманській громаді проходить примусова евакуація родин з дітьми. Правоохоронці разом з волонтерами організовують безпечний виїзд родин на броньованому транспорті, після чого евакуйовані прямують до інших регіонів України, де отримують житло та соціальну підтримку з боку держави.

Антоніна Туманова

