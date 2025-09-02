Ворожий дрон ударив по цивільному авто на Донеччині: постраждала фельдшерка та двоє цивільних
На Донеччині ворожий дрон атакував цивільний автомобіль ВАЗ. Троє людей, включаючи 58-річну фельдшерку, отримали поранення.
Троє людей зазнали поранень внаслідок влучання російського БпЛА в автомобіль ВАЗ. На щастя, допомога надійшла вже за кілька хвилин – у цей момент неподалік проїжджав екіпаж "Білий янгол". Поліцейські разом з волонтером прямували на евакуацію сім’ї з дитиною до Ярової
За даними правоохоронців, одною з пасажирок авто виявилась 58-річна фельдшерка місцевої станції швидкої допомоги, яка їхала на зміну. Жінка отримала поранення ноги металевим уламком, її син – подряпини. Найбільше постраждав 65-річний водій – він зазнав численних поранень голови й грудної клітини. Всі троє отримали контузію.
Поліцейські, які рухались на бронеавтомобілі капелана, забрали постраждалих з відкритої ділянки місцевості та надали їм першу домедичну допомогу, після чого доставили їх у шпиталь. Надалі екіпаж попрямував до селища Ярова, де на евакуацію чекала родина з дитиною.
10-річна Дарина виїжджала разом зі своїми батьками та бабусею, яка не може самостійно пересуватись. З собою дівчинка забрала папугу та кошенят.
Нагадаємо, що з початку серпня у Лиманській громаді проходить примусова евакуація родин з дітьми. Правоохоронці разом з волонтерами організовують безпечний виїзд родин на броньованому транспорті, після чого евакуйовані прямують до інших регіонів України, де отримують житло та соціальну підтримку з боку держави.