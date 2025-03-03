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Вражеский беспилотник ударил по экопарку в пригороде Харькова: погибли животные

Киев • УНН

 • 32574 просмотра

Российский беспилотник атаковал экопарк в селе Лесное возле Харькова. В результате удара разрушены вольеры и погибли животные, начато расследование военного преступления.

Вражеский беспилотник ударил по экопарку в пригороде Харькова: погибли животные

Российский беспилотник атаковал экопарк в селе Лесное возле Харькова около 1:00 3 марта. В результате удара разрушены вольеры и погибли животные. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что 3 марта около 1:00 вражеский БпЛА атаковал с. Лесное.

Попадание зафиксировано по территории экопарка неподалеку контактного двора. Разрушены вольеры, погибли животные.

Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Напомним

3 марта в результате атаки российского беспилотника в Харькове пострадали 8 человек, включая семилетнего ребенка. Повреждены три дома и выбито около 150 окон.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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