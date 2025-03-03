Ворожий безпілотник вдарив по екопарку у передмісті Харкова: загинули тварини

Російський безпілотник атакував екопарк у селі Лісне біля Харкова близько 1:00 3 березня. Внаслідок удару зруйновано вольєри та загинули тварини. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), - йдеться у повідомленні.

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Слідством встановлено, що 3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував с. Лісне.

Влучання зафіксовано по території екопарку неподалік контактного двору. Зруйновано вольєри, загинули тварини.

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо

3 березня внаслідок атаки російського безпілотника у Харкові постраждало 8 людей, включаючи семирічну дитину. Пошкоджено три будинки та вибито близько 150 вікон.