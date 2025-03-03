Вже 8 постраждалих, серед них дитина: нові подробиці влучання БпЛА у Харкові

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Серед них є дитина. Міська влада також повідомила про нові наслідки влучання російського безпілотника. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал мера міста Ігоря Терехова.

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У неділю, 02 березня о 23:35 мер Харкова оновив дані про постраждалих і додав, що серед них є дитина.

Серед вже вісьмох постраждалих - семирічна дитина - йдеться у дописі чиновника.

За словами Ігоря Терехова, внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон.

"На місці прильоту працюють усі відповідні служби та волонтери", - зазначив чиновник.

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