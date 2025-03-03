Вже 8 постраждалих, серед них дитина: нові подробиці влучання БпЛА у Харкові
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського безпілотника у Харкові постраждало 8 людей, включаючи семирічну дитину. Пошкоджено три будинки та вибито близько 150 вікон.
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Серед них є дитина. Міська влада також повідомила про нові наслідки влучання російського безпілотника. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал мера міста Ігоря Терехова.
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У неділю, 02 березня о 23:35 мер Харкова оновив дані про постраждалих і додав, що серед них є дитина.
Серед вже вісьмох постраждалих - семирічна дитина
За словами Ігоря Терехова, внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон.
"На місці прильоту працюють усі відповідні служби та волонтери", - зазначив чиновник.
Атака росіян по Харкову: кількість поранених зросла02.03.25, 22:32 • 30046 переглядiв