Атака росіян по Харкову: кількість поранених зросла
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського безпілотника на центр Харкова постраждало 5 людей. У багатоповерхівці виникла пожежа, пошкоджено вікна прилеглих будинків.
Ввечері у неділю, 2 березня, росіяни атакували центр Харкова. Внаслідок ударів ворога щонайменше 5 людей були поранені. Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, та міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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"Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках", - написав Синєгубов.
За попередніми даними, окупанти влучили у багатоповерхівку дроном.
"Зараз гасять пожежу, яка внаслідок влучання БПЛА, охопила кілька квартир на останньому поверсі багатоквартирного будинку", - зазначив Терехов.
Пізніше він додав, що вже семеро людей звернулися за медичною допомогою.
Нагадаємо
У неділю ввечері росія атакувала Харків. Міська влада повідомила про влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку в центрі міста. Виникла пожежа, є постраждалий.