Атака россиян по Харькову: количество раненых возросло
Киев • УНН
В результате атаки российского беспилотника на центр Харькова пострадали 5 человек. В многоэтажке возник пожар, повреждены окна близлежащих домов.
Вечером в воскресенье, 2 марта, россияне атаковали центр Харькова. В результате ударов врага по меньшей мере 5 человек были ранены. Об этом сообщили председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, и городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
"В результате попадания в многоэтажку произошло возгорание квартир. Также повреждено остекление окон в близлежащих домах", - написал Синегубов.
По предварительным данным, оккупанты попали в многоэтажку дроном.
"Сейчас тушат пожар, который в результате попадания БПЛА, охватил несколько квартир на последнем этаже многоквартирного дома", - отметил Терехов.
Позже он добавил, что уже семь человек обратились за медицинской помощью.
Напомним
В воскресенье вечером россия атаковала Харьков. Городские власти сообщили о попадании вражеского беспилотника в многоэтажку в центре города. Возник пожар, есть пострадавший.