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Атака россиян по Харькову: количество раненых возросло

Киев • УНН

 • 30040 просмотра

В результате атаки российского беспилотника на центр Харькова пострадали 5 человек. В многоэтажке возник пожар, повреждены окна близлежащих домов.

Атака россиян по Харькову: количество раненых возросло

Вечером в воскресенье, 2 марта, россияне атаковали центр Харькова. В результате ударов врага по меньшей мере 5 человек были ранены. Об этом сообщили председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, и городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

"В результате попадания в многоэтажку произошло возгорание квартир. Также повреждено остекление окон в близлежащих домах", - написал Синегубов.

По предварительным данным, оккупанты попали в многоэтажку дроном.

"Сейчас тушат пожар, который в результате попадания БПЛА, охватил несколько квартир на последнем этаже многоквартирного дома", - отметил Терехов.

Позже он добавил, что уже семь человек обратились за медицинской помощью.

Напомним

В воскресенье вечером россия атаковала Харьков. Городские власти сообщили о попадании вражеского беспилотника в многоэтажку в центре города. Возник пожар, есть пострадавший.

Вадим Хлюдзинский

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