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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова: є постраждалий

Київ • УНН

 • 41361 перегляди

У неділю ввечері російський дрон атакував житловий будинок у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова: є постраждалий

У неділю ввечері росія атакувала Харків. Міська влада повідомила про влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку в центрі міста. Виникла пожежа, є постраждалий. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

У неділю, 02 березня о 22:02 Харківський міський голова повідомив про ворожий удар БпЛА по центральній частині міста.

Влучання у багатоповерхівку в центрі міста. На одному з поверхів пожежа

- написав він згодом.

Мер уточнив, що влучання сталося у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. 

О 22:15 чиновник повідомив, що внаслідок атаки постраждала людина.

Нагадаємо

За лютий окупанти пошкодили 163 будинки у Харкові, включаючи вікна, дахи та балкони. Комунальні служби вже відновили понад 80% пошкоджених об'єктів, решту планують відремонтувати найближчим часом.

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