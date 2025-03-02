російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова: є постраждалий
Київ • УНН
У неділю ввечері російський дрон атакував житловий будинок у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
У неділю ввечері росія атакувала Харків. Міська влада повідомила про влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку в центрі міста. Виникла пожежа, є постраждалий. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
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У неділю, 02 березня о 22:02 Харківський міський голова повідомив про ворожий удар БпЛА по центральній частині міста.
Влучання у багатоповерхівку в центрі міста. На одному з поверхів пожежа
Мер уточнив, що влучання сталося у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку.
О 22:15 чиновник повідомив, що внаслідок атаки постраждала людина.
Нагадаємо
За лютий окупанти пошкодили 163 будинки у Харкові, включаючи вікна, дахи та балкони. Комунальні служби вже відновили понад 80% пошкоджених об'єктів, решту планують відремонтувати найближчим часом.