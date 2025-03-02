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российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 41356 просмотра

В воскресенье вечером российский дрон атаковал жилой дом в Киевском районе Харькова, вызвав пожар. В результате атаки пострадал один человек.

российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

В воскресенье вечером россия атаковала Харьков. Городские власти сообщили о попадании вражеского беспилотника в многоэтажку в центре города. Возник пожар, есть пострадавший. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 02 марта в 22:02 Харьковский городской голова сообщил о вражеском ударе БпЛА по центральной части города.

Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар

- написал он впоследствии.

Мэр уточнил, что попадание произошло в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому. 

В 22:15 чиновник сообщил, что в результате атаки пострадал человек.

Напомним

За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.

Вита Зеленецкая

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