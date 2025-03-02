российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший
Киев • УНН
В воскресенье вечером российский дрон атаковал жилой дом в Киевском районе Харькова, вызвав пожар. В результате атаки пострадал один человек.
В воскресенье вечером россия атаковала Харьков. Городские власти сообщили о попадании вражеского беспилотника в многоэтажку в центре города. Возник пожар, есть пострадавший. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 02 марта в 22:02 Харьковский городской голова сообщил о вражеском ударе БпЛА по центральной части города.
Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар
Мэр уточнил, что попадание произошло в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому.
В 22:15 чиновник сообщил, что в результате атаки пострадал человек.
Напомним
За февраль оккупанты повредили 163 дома в Харькове, включая окна, крыши и балконы. Коммунальные службы уже восстановили более 80% поврежденных объектов, остальные планируют отремонтировать в ближайшее время.