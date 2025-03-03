Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове
Киев • УНН
В результате атаки российского беспилотника в Харькове пострадали 8 человек, включая семилетнего ребенка. Повреждены три дома и выбито около 150 окон.
В Харькове возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на город. Среди них есть ребенок. Городские власти также сообщили о новых последствиях попадания российского беспилотника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра города Игоря Терехова.
Детали
В воскресенье, 02 марта в 23:35 мэр Харькова обновил данные о пострадавших и добавил, что среди них есть ребенок.
Среди уже восьмерых пострадавших - семилетний ребенок
По словам Игоря Терехова, в результате прилета вражеского БПЛА повреждены три дома, выбито почти полторы сотни окон.
"На месте прилета работают все соответствующие службы и волонтеры", - отметил чиновник.
Атака россиян по Харькову: количество раненых возросло02.03.25, 22:32 • 30040 просмотров