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Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Киев • УНН

 • 87262 просмотра

В результате атаки российского беспилотника в Харькове пострадали 8 человек, включая семилетнего ребенка. Повреждены три дома и выбито около 150 окон.

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

В Харькове возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на город. Среди них есть ребенок. Городские власти также сообщили о новых последствиях попадания российского беспилотника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра города Игоря Терехова.

Детали

В воскресенье, 02 марта в 23:35 мэр Харькова обновил данные о пострадавших и добавил, что среди них есть ребенок. 

Среди уже восьмерых пострадавших - семилетний ребенок

- говорится в заметке чиновника.

По словам Игоря Терехова, в результате прилета вражеского БПЛА повреждены три дома, выбито почти полторы сотни окон. 

"На месте прилета работают все соответствующие службы и волонтеры", - отметил чиновник.

Атака россиян по Харькову: количество раненых возросло02.03.25, 22:32 • 30040 просмотров

Вита Зеленецкая

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