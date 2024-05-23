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Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя
Российские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно, неофициальный символ Гуляйполя, и 46 других памятников культурного наследия в Запорожской области с момента полномасштабного вторжения в Украину.
На Покровском направлении идет семь боевых столкновений - Генштаб
На Покровском направлении произошло семь боевых столкновений, в частности в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка и Сокол, где российско-террористические войска совершили 16 попыток улучшить свое тактическое положение, а украинские защитники дали достойный отпор оккупантам.
Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет
Австрийский винодел во время копания в своем винном погребе находит кости мамонта возрастом от 30 000 до 40 000 лет и каменные орудия труда, которыми пользовались доисторические люди.
Черкасское учебное заведение для детей с инвалидностью получило важные для обучения наборы по робототехнике
Дети с особыми потребностями учебно-реабилитационного центра «Країна добра» в Черкассах получили наборы робототехники LEGO, предоставленные Благотворительным фондом «МХП-Громаді» для популяризации STEM-образования и социализации.
Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии, пока война в Газе продолжается
Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии с ХАМАС для освобождения заложников и прекращения огня на фоне продолжающейся войны в Газе.
Завтра графики отключения света будут действовать в течение всех суток - Укрэнерго
В связи с дождливой погодой и плотной облачностью, что ограничивает солнечную генерацию, 24 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.
"Мы ежедневно совершенствуемся": Малюк рассказал, как СБУ адаптировала РСЗО "Град" к морскому дрону "Sea Baby"
Служба безопасности Украины вооружила морские беспилотники Sea Baby реактивными системами залпового огня, внедряя лучшие военно-технические решения для уничтожения врага.
Укрпочта выпустила лимитированные почтовые марки в честь бригады "Азов"
Укрпочта представила почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов" и имеет особое значение.
США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов – СМИ
США готовят очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, пока Украина пытается сдержать наступление россии в Харьковской области.
В Харькове 24 мая объявлено днем траура
Мэр Харькова Игорь Терехов объявил 24 мая Днем траура в городе после того, как 23 мая в результате российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре погибло 7 человек.