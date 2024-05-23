Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя

Вражеские ракеты разрушили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя, который считался символом свободного города. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

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По словам Федорова, с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили 46 памятников культурного наследия в Запорожской области.

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Среди утраченного паровая мельница, являющаяся визитной карточкой Гуляйполя, "Дом торговых рядов" в Орехове. Ракетным ударом поврежден дом из исторического ареала "Социалистическое Запорожье" в областном центре.