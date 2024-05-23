Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  103989 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  108471 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  147216 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  143030 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134840 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115128 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121340 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117308 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120633 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113917 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  470721 просмотра

Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя

Российские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно, неофициальный символ Гуляйполя, и 46 других памятников культурного наследия в Запорожской области с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Война •   •  2165 просмотра
Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя

На Покровском направлении идет семь боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении произошло семь боевых столкновений, в частности в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка и Сокол, где российско-террористические войска совершили 16 попыток улучшить свое тактическое положение, а украинские защитники дали достойный отпор оккупантам.

Война •   •  2727 просмотра
На Покровском направлении идет семь боевых столкновений - Генштаб

Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет

Австрийский винодел во время копания в своем винном погребе находит кости мамонта возрастом от 30 000 до 40 000 лет и каменные орудия труда, которыми пользовались доисторические люди.

Новости Мира •   •  5058 просмотра
Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет

Черкасское учебное заведение для детей с инвалидностью получило важные для обучения наборы по робототехнике

Дети с особыми потребностями учебно-реабилитационного центра «Країна добра» в Черкассах получили наборы робототехники LEGO, предоставленные Благотворительным фондом «МХП-Громаді» для популяризации STEM-образования и социализации.

Общество •   •  4093 просмотра
Черкасское учебное заведение для детей с инвалидностью получило важные для обучения наборы по робототехнике

Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии, пока война в Газе продолжается

Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии с ХАМАС для освобождения заложников и прекращения огня на фоне продолжающейся войны в Газе.

Новости Мира •   •  5177 просмотра
Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии, пока война в Газе продолжается

Завтра графики отключения света будут действовать в течение всех суток - Укрэнерго

В связи с дождливой погодой и плотной облачностью, что ограничивает солнечную генерацию, 24 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Война •   •  6117 просмотра
Завтра графики отключения света будут действовать в течение всех суток - Укрэнерго

"Мы ежедневно совершенствуемся": Малюк рассказал, как СБУ адаптировала РСЗО "Град" к морскому дрону "Sea Baby"

Служба безопасности Украины вооружила морские беспилотники Sea Baby реактивными системами залпового огня, внедряя лучшие военно-технические решения для уничтожения врага.

Война •   •  6004 просмотра
"Мы ежедневно совершенствуемся": Малюк рассказал, как СБУ адаптировала РСЗО "Град" к морскому дрону "Sea Baby"

Укрпочта выпустила лимитированные почтовые марки в честь бригады "Азов"

Укрпочта представила почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов" и имеет особое значение.

Общество •   •  6084 просмотра
Укрпочта выпустила лимитированные почтовые марки в честь бригады "Азов"

США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов – СМИ

США готовят очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, пока Украина пытается сдержать наступление россии в Харьковской области.

Война •   •  6989 просмотра
США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов – СМИ

В Харькове 24 мая объявлено днем траура

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил 24 мая Днем траура в городе после того, как 23 мая в результате российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре погибло 7 человек.

Общество •   •  6954 просмотра
В Харькове 24 мая объявлено днем траура