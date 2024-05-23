Ворожі ракети знищили пам'ятник Нестору Махну у центрі Гуляйполя
Київ • УНН
Російські ракети знищили пам'ятник Нестору Махну, неофіційний символ Гуляйполя, та 46 інших пам'яток культурної спадщини в Запорізькій області з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.
Ворожі ракети зруйнували пам’ятник Нестору Махну в центрі Гуляйполя, який вважався символом вільного міста. Про це повдіомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За словами Федорова, від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 46 пам’яток культурної спадщини в Запорізькій області.
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Серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя, "Будинок торгових рядів" в Оріхові. Ракетним ударом пошкоджений будинок з історичного ареалу "Соціалістичне Запоріжжя" в обласному центрі.
Пам’ятник Нестору Махну не входить до переліку пам’яток культурної спадщини, проте з 2009 року був неофіційним символом Гуляйполя