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Ворожі ракети знищили пам'ятник Нестору Махну у центрі Гуляйполя

Ворожі ракети знищили пам'ятник Нестору Махну у центрі Гуляйполя

Київ • УНН

 • 15629 перегляди

Російські ракети знищили пам'ятник Нестору Махну, неофіційний символ Гуляйполя, та 46 інших пам'яток культурної спадщини в Запорізькій області з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Ворожі ракети зруйнували пам’ятник Нестору Махну в центрі Гуляйполя, який вважався символом вільного міста. Про це повдіомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами Федорова, від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 46 пам’яток культурної спадщини в Запорізькій області.

Британська розвідка проаналізувала шкоду, завдану рф культурній спадщині України15.05.24, 14:01 • 39654 перегляди

Серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя, "Будинок торгових рядів" в Оріхові. Ракетним ударом пошкоджений будинок з історичного ареалу "Соціалістичне Запоріжжя" в обласному центрі.

Пам’ятник Нестору Махну не входить до переліку пам’яток культурної спадщини, проте з 2009 року був неофіційним символом Гуляйполя 

- резюмував Федоров.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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