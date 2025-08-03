Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 23071 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 31501 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 38815 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 100588 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 250211 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 227299 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 119672 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 108125 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 205260 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 76229 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.9м/с
77%
751мм
Популярные новости
Партия "Слуга народа" готовится исключить нардепа Кузнецова: детали заявления2 августа, 17:22 • 2974 просмотра
Главу Мукачевской РГА Гайдая могут уволить: детали коррупционного скандала2 августа, 17:32 • 3262 просмотра
"Это аморальные махинации": Зеленский отреагировал на скандал с закупкой дронов и РЭБVideo2 августа, 18:01 • 2560 просмотра
"Тотальное просачивание" и диверсии в тылу: Сырский объяснил тактику россиян в Покровске2 августа, 19:09 • 3692 просмотра
Удар по мосту в Херсоне: усложнена логистика, жителей призывают эвакуироваться (видео)Video2 августа, 20:24 • 3120 просмотра
публикации
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 23073 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 250213 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 133970 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 227299 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 149294 просмотра
Актуальные люди
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Белый дом
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 31501 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 54259 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 93424 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 109988 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 185117 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Холм
WhatsApp
Серия Airbus A320
Dragon 2

Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В июле 2025 года на Сумщине зафиксировано 2700 вражеских атак, что привело к гибели 23 мирных жителей и ранениям более 140 человек. Повреждено почти 200 частных домов и более 30 многоэтажек.

Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали

В июле 2025 года российские оккупанты убили в Сумской области 23 человека, более 140 пострадали из-за атак армии РФ. Об этом информирует начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По словам Олега Григорова, за июль в Сумской области зафиксировали 2700 вражеских атак. В частности:

  • более 800 управляемых авиабомб,
    • более 250 ударов ударных БПЛА,
      •  52 ракетных удара.

        Начальник Сумской ОВА сообщил, что под массированным огнем находились Сумской район, Шосткинская, Путивльская и другие приграничные общины

        23 мирных жителя погибли, более 140 человек – ранены или пострадали

        -  говорится в сообщении чиновника.

        Кроме того, отметил Григоров, повреждено почти 200 частных домов, более 30 многоэтажек.

        В июле Россия также активно целилась по энергетической инфраструктуре.

        Напомним

        В Сумской области согласованы первоочередные меры по восстановлению поврежденных объектов энергетики и усилению их защиты. Это происходит на фоне постоянных угроз со стороны ВС РФ.

        ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине28.07.25, 11:50 • 54514 просмотров

        Вита Зеленецкая

        Война
        Сумская область