Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали
Киев • УНН
В июле 2025 года на Сумщине зафиксировано 2700 вражеских атак, что привело к гибели 23 мирных жителей и ранениям более 140 человек. Повреждено почти 200 частных домов и более 30 многоэтажек.
В июле 2025 года российские оккупанты убили в Сумской области 23 человека, более 140 пострадали из-за атак армии РФ. Об этом информирует начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
По словам Олега Григорова, за июль в Сумской области зафиксировали 2700 вражеских атак. В частности:
- более 800 управляемых авиабомб,
- более 250 ударов ударных БПЛА,
- 52 ракетных удара.
Начальник Сумской ОВА сообщил, что под массированным огнем находились Сумской район, Шосткинская, Путивльская и другие приграничные общины
23 мирных жителя погибли, более 140 человек – ранены или пострадали
Кроме того, отметил Григоров, повреждено почти 200 частных домов, более 30 многоэтажек.
В июле Россия также активно целилась по энергетической инфраструктуре.
Напомним
В Сумской области согласованы первоочередные меры по восстановлению поврежденных объектов энергетики и усилению их защиты. Это происходит на фоне постоянных угроз со стороны ВС РФ.
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине28.07.25, 11:50 • 54514 просмотров