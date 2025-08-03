Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали
Київ • УНН
У липні 2025 року на Сумщині зафіксовано 2700 ворожих атак, що призвели до загибелі 23 мирних жителів та поранень понад 140 осіб. Пошкоджено майже 200 приватних будинків та понад 30 багатоповерхівок.
У липні 2025 року російські окупанти вбили у Сумській області 23 людей, понад 140 – постраждали через атаки армії рф. Про це інформує начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
За словами Олега Григорова, за липень на Сумщині зафіксували 2700 ворожих атак. Зокрема:
- понад 800 керованих авіабомб,
- понад 250 ударів ударних БпЛА,
- 52 ракетні удари.
Начальник Сумської ОВА повідомив, що під масованим вогнем перебували Сумський район, Шосткинська, Путивльська та інші прикордонні громади
23 мирних жителі загинули, понад 140 людей – поранені або постраждали
Крім того, зазначив Григоров, пошкоджено майже 200 приватних будинків, понад 30 багатоповерхівок.
У липні росія також активно цілила по енергетичній інфраструктурі.
Нагадаємо
На Сумщині узгоджено першочергові заходи з відновлення пошкоджених об'єктів енергетики та посилення їх захисту. Це відбувається на тлі постійних загроз з боку зс рф.
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині28.07.25, 11:50 • 54514 переглядiв