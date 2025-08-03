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Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали

Київ • УНН

 • 164 перегляди

У липні 2025 року на Сумщині зафіксовано 2700 ворожих атак, що призвели до загибелі 23 мирних жителів та поранень понад 140 осіб. Пошкоджено майже 200 приватних будинків та понад 30 багатоповерхівок.

Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали

У липні 2025 року російські окупанти вбили у Сумській області 23 людей, понад 140 – постраждали через атаки армії рф. Про це інформує начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

За словами Олега Григорова, за липень на Сумщині зафіксували 2700 ворожих атак. Зокрема:

  • понад 800 керованих авіабомб,
    • понад 250 ударів ударних БпЛА,
      •  52 ракетні удари.

        Начальник Сумської ОВА повідомив, що під масованим вогнем перебували Сумський район, Шосткинська, Путивльська та інші прикордонні громади

        23 мирних жителі загинули, понад 140 людей – поранені або постраждали

        -  йдеться у дописі чиновника.

        Крім того, зазначив Григоров, пошкоджено майже 200 приватних будинків, понад 30 багатоповерхівок.

        У липні росія також активно цілила по енергетичній інфраструктурі.

        Нагадаємо

        На Сумщині узгоджено першочергові заходи з відновлення пошкоджених об'єктів енергетики та посилення їх захисту. Це відбувається на тлі постійних загроз з боку зс рф.

        ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині28.07.25, 11:50 • 54514 переглядiв

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