Поновити до опалювального сезону: на Сумщині узгоджено першочергові заходи у відновленні об’єктів енергетики

Енергопостачання в Сумській області під постійною загрозою з боку зс рф. У Міненергетики обговорили ключові питання в плані відновлення пошкодженої інфраструктури та посилення захисту критичних об'єктів. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

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Маємо забезпечити все необхідне для своєчасного виконання ремонтних робіт і стабільного електропостачання споживачів у безпечних районах – наголосила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

За підсумками наради за участю начальника Сумської ОВА Олега Григорова та керівників підприємств енергетичної галузі узгоджено першочергові заходи для усунення пошкоджень об’єктів системи розподілу електроенергії.

Також визначено завдання для забезпечення подальшого функціонування енергосистеми області.

Маємо бути готові до будь-яких викликів - пообіцяла міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Завдання залишається незмінним – стабільне постачання електроенергії до кожного будинку, закладу охорони здоров’я, навчального закладу та підприємства навіть в умовах воєнних викликів - підсумували учасники наради.

Нагадаємо

23 липня російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго". Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання.

Через ворожу атаку на критичну інфраструктуру Сумщини знеструмлено частину споживачів, включаючи одну водонасосну станцію. Для мешканців певних районів Сум вода подаватиметься за графіком зі зниженим тиском.