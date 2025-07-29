Обновить к отопительному сезону: на Сумщине согласованы первоочередные меры по восстановлению объектов энергетики

Энергоснабжение в Сумской области находится под постоянной угрозой со стороны ВС РФ. В Минэнергетики обсудили ключевые вопросы по восстановлению поврежденной инфраструктуры и усилению защиты критических объектов. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Детали

Мы должны обеспечить все необходимое для своевременного выполнения ремонтных работ и стабильного электроснабжения потребителей в безопасных районах – подчеркнула министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

По итогам совещания с участием начальника Сумской ОВА Олега Григорова и руководителей предприятий энергетической отрасли согласованы первоочередные меры для устранения повреждений объектов системы распределения электроэнергии.

Также определены задачи для обеспечения дальнейшего функционирования энергосистемы области.

Мы должны быть готовы к любым вызовам - пообещала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Задача остается неизменной – стабильное снабжение электроэнергии в каждый дом, учреждение здравоохранения, учебное заведение и предприятие даже в условиях военных вызовов - подытожили участники совещания.

Напомним

23 июля российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго". В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование.

Из-за вражеской атаки на критическую инфраструктуру Сумщины обесточена часть потребителей, включая одну водонасосную станцию. Для жителей определенных районов Сум вода будет подаваться по графику с пониженным давлением.