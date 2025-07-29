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Обновить к отопительному сезону: на Сумщине согласованы первоочередные меры по восстановлению объектов энергетики

Киев • УНН

 • 404 просмотра

На Сумщине согласованы первоочередные меры по восстановлению поврежденных объектов энергетики и усилению их защиты. Это происходит на фоне постоянных угроз со стороны вс рф, в частности после недавнего удара по "Сумыоблэнерго".

Обновить к отопительному сезону: на Сумщине согласованы первоочередные меры по восстановлению объектов энергетики

Энергоснабжение в Сумской области находится под постоянной угрозой со стороны ВС РФ. В Минэнергетики обсудили ключевые вопросы по восстановлению поврежденной инфраструктуры и усилению защиты критических объектов. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Детали

Мы должны обеспечить все необходимое для своевременного выполнения ремонтных работ и стабильного электроснабжения потребителей в безопасных районах

– подчеркнула министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

По итогам совещания с участием начальника Сумской ОВА Олега Григорова и руководителей предприятий энергетической отрасли согласованы первоочередные меры для устранения повреждений объектов системы распределения электроэнергии.

Также определены задачи для обеспечения дальнейшего функционирования энергосистемы области.

Мы должны быть готовы к любым вызовам

- пообещала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Задача остается неизменной – стабильное снабжение электроэнергии в каждый дом, учреждение здравоохранения, учебное заведение и предприятие даже в условиях военных вызовов

- подытожили участники совещания.

Напомним

23 июля российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго". В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование.

Из-за вражеской атаки на критическую инфраструктуру Сумщины обесточена часть потребителей, включая одну водонасосную станцию. Для жителей определенных районов Сум вода будет подаваться по графику с пониженным давлением.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоЭкономика
Министерство энергетики Украины
Сумы
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