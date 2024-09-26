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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские атаки на Херсонщине: 2 человека погибли, 14 - получили ранения

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26 сентября 2024, 05:01  •  2223 просмотра

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Захватчики обстреляли многочисленные населенные пункты Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и автомобили, сбиты два вражеских дрона.

За прошедшие сутки Херсонщина снова стала объектом вражеских атак. К сожалению, из-за данной агрессии 2 человека погибли, еще 14 - получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По информации, под прицелом противника оказались многочисленные населенные пункты, в частности Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Камышаны, Станислав, Садовое, Музыковка, Надднепрянское, Зимовник, Томина Балка, Широкая Балка, Инженерное, Токаревка, Новодмитровка, Берислав, Монастырское, Шляховое, Михайловка, Золотая Балка, Большая Александровка, Гавриилвка, Томарино, Одрадокаменка и город Херсон.

Следовательно, захватчики нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, в частности административным зданиям, медицинским учреждениям, учреждениям культуры, а также жилым кварталам.

Погибло два человека, еще 14 получили ранения. Среди поврежденных - 9 многоэтажек и 20 частных домов, а также сотовая башня, газопровод, складские помещения и автомобили.

В ходе ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника типа «Shahed-131/136».

80-летняя женщина погибла из-за вражеского обстрела пригорода Херсона, есть пострадавшая25 сентября 2024, 11:36 • 12083 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
shakhed-131Шахед 131
khersonХерсон