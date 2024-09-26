Ворожі атаки на Херсонщині: 2 людей загинуло, 14 - отримали поранення
Київ • УНН
Загарбники обстріляли численні населені пункти Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та автомобілі, збито два ворожі дрони.
Минулої доби Херсонщина знову стала об'єктом ворожих атак. На жаль, через дану агресію 2 людини загинули, ще 14 - дістали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За інформацією, під прицілом противника опинилися численні населені пункти, зокрема Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Музиківка, Наддніпрянське, Зимівник, Томина Балка, Широка Балка, Інженерне, Токарівка, Новодмитрівка, Берислав, Монастирське, Шляхове, Михайлівка, Золота Балка, Велика Олександрівка, Гавриілвка, Томарине, Одрадокам'янка та місто Херсон.
Відтак, загарбники завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема адміністративним будівлям, медичним установам, закладам культури, а також житловим кварталам.
Загинуло двоє людей, ще 14 отримали поранення. Серед пошкоджених – 9 багатоповерхівок і 20 приватних будинків, а також стільникова вежа, газогін, складські приміщення та автомобілі.
У ході нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили два ворожі безпілотники типу "Shahed-131/136".
80-річна жінка загинула через ворожий обстріл передмістя Херсона, є постраждала25.09.24, 14:36 • 13894 перегляди