Вражеская атака на Киев 29 декабря: количество погибших возросло до 33 человек

Из-за ракетной атаки рф на Киев 29 декабря погибло 33 человека. Во время демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Обновление информации о последствиях ракетной атаки 29 декабря 2023 года. Во время демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего - сообщил Попко.

По его словам, эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции.

"Поэтому по состоянию на эту минуту, рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека", - отметил он.

Дополнение

29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку на украину