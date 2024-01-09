Ворожа атака на Київ 29 грудня: кількість загиблих зросла до 33 людей
Київ • УНН
Російський ракетний удар по Києву 29 грудня забрав життя 33 людей.
Через ракетну атаку рф на Київ 29 грудня загинуло 33 людини. Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Оновлення інформації щодо наслідків ракетної атаки 29 грудня 2023 року. Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого
За його словами, ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції.
"Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини", - зазначив він.
Доповнення
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