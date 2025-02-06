враг удерживает в Черном море один ракетоноситель

В Черном море продолжает дежурство один российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.

Детали

ВМС ВСУ сообщает, что по состоянию на 06:00 06.02.2025 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то же время в Черном и Средиземном морях находятся корабли рф.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет - говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

россия и беларусь подписали договор о гарантиях безопасности, предусматривающий возможность применения ядерного оружия. Документ рассчитан на 10 лет с автоматическим продлением и позволяет размещение российских военных объектов в Беларуси.

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