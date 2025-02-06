враг удерживает в Черном море один ракетоноситель

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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 97352 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 109827 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 114037 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 114895 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 107444 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 103911 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

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"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 127831 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
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россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
5 февраля, 11:00 • 82385 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 102860 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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враг удерживает в Черном море один ракетоноситель

враг удерживает в Черном море один ракетоноситель

Киев  •  УНН

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В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".

В Черном море продолжает дежурство один российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.  

Детали

ВМС ВСУ сообщает, что по состоянию на 06:00 06.02.2025 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то же время в Черном и Средиземном морях находятся корабли рф.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

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рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

россия и беларусь подписали договор о гарантиях безопасности, предусматривающий возможность применения ядерного оружия. Документ рассчитан на 10 лет с автоматическим продлением и позволяет размещение российских военных объектов в Беларуси.

Западные компании заработали $6,3 млрд на продаже танкеров для теневого флота рф06.02.25, 01:32 • 20657 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море

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