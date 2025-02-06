ворог утримує в Чорному морі один ракетоносій

У Чорному морі продовжує чергування один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.

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ВМС ЗСУ повідомляє, що станом на 06:00 06.02.2025 в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас в Чорному та Середземному морях знаходяться кораблі рф.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет