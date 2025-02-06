ворог утримує в Чорному морі один ракетоносій
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".
У Чорному морі продовжує чергування один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.
Деталі
ВМС ЗСУ повідомляє, що станом на 06:00 06.02.2025 в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас в Чорному та Середземному морях знаходяться кораблі рф.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 6 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 7 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
росія та білорусь підписали договір про гарантії безпеки, що передбачає можливість застосування ядерної зброї. Документ розрахований на 10 років з автоматичним продовженням та дозволяє розміщення російських військових об'єктів у білорусі.
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