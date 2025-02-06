путін хоче застосовувати "ядерку" у відповідь на удари по білорусі чи рф звичайною зброєю

російський диктатор володимир путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір про гарантії безпеки з білоруссю. Документ було підписано у грудні минулого року. Він передбачає застосування ядерної зброї. Про це інформує УНН з посиланням на ТАСС та "Интерфакс".

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Зазначається, що в середу 05 лютого президент рф полодимир путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір про гарантії безпеки з білоруссю.

Одна із статей договору, зокрема, передбачає що "сторони розглядають ядерну зброю російської федерації як важливий фактор запобігання виникненню ядерних військових конфліктів та військових конфліктів із застосуванням звичайних засобів поразки, а також як засіб стримування, застосування якого є крайнім та вимушеним заходом".

Ядерна зброя російської федерації може бути застосована у відповідь на застосування проти будь-якої зі Сторін ядерної зброї або інших видів зброї масової поразки, а також у разі агресії проти будь-якої зі Сторін із застосуванням звичайної зброї, яка створює критичну загрозу її суверенітету чи територіальній цілісності - йдеться в статті договору.

Відповідно до цієї ж статті "рішення про застосування для захисту республіки білорусь розміщеної на її території ядерної зброї російської федерації приймається у порядку, встановленому Сторонами".

Також договір передбачає, що відповідно до окремих угод між Сторонами з метою запобігання та відображення актів агресії щодо білорусії на території білорусії можуть створюватися військові та інші об'єкти росії, а також розміщуватись військові формування росії - пише інформагенство.

Відповідно до договору, Сторони призначать спеціальних представників, які зустрічатимуться не рідше двох разів на рік для огляду дії договору та розробки у разі потреби пропозицій щодо заходів підвищення його ефективності для розгляду главами держав.

Договір укладається на 10 років із автоматичним продовженням його дії на наступні 10-річні терміни.

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