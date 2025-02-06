путин хочет применять "ядерку" в ответ на удары по беларуси или рф обычным оружием

ukenru
Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
20:14 • 35903 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 94621 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 103363 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 105329 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 101703 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 100900 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 117855 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
5 февраля, 11:37 • 88924 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
5 февраля, 11:00 • 80655 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 102663 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

5 февраля, 13:04 • 101661 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

5 февраля, 13:05 • 108453 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

5 февраля, 14:40 • 102095 просмотра
Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

5 февраля, 14:54 • 102260 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

17:28 • 102374 просмотра
публикации
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

17:28 • 102374 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 117855 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 126797 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 153938 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 171829 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

18:48 • 47860 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

18:21 • 48951 просмотра
Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

5 февраля, 16:07 • 59132 просмотра
Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

5 февраля, 14:54 • 102266 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

5 февраля, 14:40 • 102100 просмотра
Актуальное
путин хочет применять "ядерку" в ответ на удары по беларуси или рф обычным оружием

путин хочет применять "ядерку" в ответ на удары по беларуси или рф обычным оружием

Киев  •  УНН

 • 771 просмотра

Read in English

россия и беларусь подписали договор о гарантиях безопасности, предусматривающий возможность применения ядерного оружия. Документ рассчитан на 10 лет с автоматическим продлением и позволяет размещение российских военных объектов в беларуси.

российский диктатор владимир путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с беларусью. Документ был подписан в декабре прошлого года. Он предусматривает применение ядерного оружия. Об этом информирует УНН со ссылкой на ТАСС и "Интерфакс". 

Детали

Отмечается, что в среду 05 февраля президент рф полодимир путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с беларусью. 

Одна из статей договора, в частности, предусматривает, что "стороны рассматривают ядерное оружие российской федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Ядерное оружие российской федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, которая создает критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности

- говорится в статье договора.

В соответствии с этой же статьей "решение о применении для защиты республики беларусь размещенного на ее территории ядерного оружия российской федерации принимается в порядке, установленном Сторонами".

Также договор предусматривает, что в соответствии с отдельными соглашениями между Сторонами с целью предотвращения и отражения актов агрессии в отношении белоруссии на территории белоруссии могут создаваться военные и другие объекты россии, а также размещаться военные формирования россии

- пишет информагентство.

Согласно договору, Стороны назначат специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для осмотра действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.

Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на следующие 10-летние сроки.

Напомним

лавров заявил об отмене моратория на развертывание ракет с ядерными боеголовками. Решение принято в ответ на планы США разместить ракеты в Германии с 2026 года.

Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном05.02.25, 21:45 • 9084 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
donald-trampДональд Трамп
germaniyaГермания
iranИран

Обратиться по вопросам размещения рекламы