путин хочет применять "ядерку" в ответ на удары по беларуси или рф обычным оружием

российский диктатор владимир путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с беларусью. Документ был подписан в декабре прошлого года. Он предусматривает применение ядерного оружия. Об этом информирует УНН со ссылкой на ТАСС и "Интерфакс".

Детали

Отмечается, что в среду 05 февраля президент рф полодимир путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с беларусью.

Одна из статей договора, в частности, предусматривает, что "стороны рассматривают ядерное оружие российской федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Ядерное оружие российской федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, которая создает критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности - говорится в статье договора.

В соответствии с этой же статьей "решение о применении для защиты республики беларусь размещенного на ее территории ядерного оружия российской федерации принимается в порядке, установленном Сторонами".

Также договор предусматривает, что в соответствии с отдельными соглашениями между Сторонами с целью предотвращения и отражения актов агрессии в отношении белоруссии на территории белоруссии могут создаваться военные и другие объекты россии, а также размещаться военные формирования россии - пишет информагентство.

Согласно договору, Стороны назначат специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для осмотра действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.

Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на следующие 10-летние сроки.

Напомним

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