Враг ударил по Никополю и громаде в Днепропетровской области артиллерией и дронами
Киев • УНН
В Днепропетровской области агрессор атаковал Никопольский район тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. Обстрелы продолжались почти до полуночи, но погибших и пострадавших нет.
В Днепропетровской области агрессор атаковал Никопольский район тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. Обстрелы продолжались почти до полуночи, жертв нет. Об этом сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Почти до полуночи враг продолжал бить по Никопольщине. А именно - райцентру и Мировской громаде. Погибших и пострадавших нет", - написал Лысак.
По его словам, агрессор применял тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.
Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область артиллерией и дронами: без жертв4 октября 2024, 05:01 • 20528 просмотров