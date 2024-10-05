Враг ударил по Никополю и громаде в Днепропетровской области артиллерией и дронами

В Днепропетровской области агрессор атаковал Никопольский район тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. Обстрелы продолжались почти до полуночи, жертв нет. Об этом сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

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"Почти до полуночи враг продолжал бить по Никопольщине. А именно - райцентру и Мировской громаде. Погибших и пострадавших нет", - написал Лысак.

По его словам, агрессор применял тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область артиллерией и дронами: без жертв