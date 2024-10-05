Ворог вдарив по Нікополю та громаді на Дніпропетровщині артилерією та дронами
Київ • УНН
У Дніпропетровській області агресор атакував Нікопольський район важкою артилерією та дронами-камікадзе. Обстріли тривали майже до опівночі, але загиблих та постраждалих немає.
У Дніпропетровській області агресор атакував Нікопольський район важкою артилерією та дронами-камікадзе. Обстріли тривали майже до опівночі, жертв немає. Про це повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Майже до опівночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. А саме - райцентру та Мирівській громаді. Загиблих та постраждалих немає", - написав Лисак.
З його слів, агресор застосовував важку артилерію і дрони-камікадзе.
Ворожі війська обстріляли Дніпропетровщину артилерією та дронами: без жертв04.10.24, 08:01 • 22359 переглядiв