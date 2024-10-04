Ворожі війська обстріляли Дніпропетровщину артилерією та дронами: без жертв
Київ • УНН
Вночі та вранці окупанти атакували Дніпропетровську область важкою артилерією, дронами-камікадзе та скиданням боєприпасів з безпілотників. Обстріли зазнали Нікополь, Мирівська та Покровська громади, жертв немає.
Уночі та вранці армія загарбників продовжила атаки на Дніпропетровщину, обстрілюючи території з важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Агресор застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з безпілотників.
Під обстріл потрапили Нікополь, а також Мирівська та Покровська громади. На щастя, внаслідок атак не було загиблих та постраждалих.
росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранено двох людей02.10.24, 18:51 • 16825 переглядiв