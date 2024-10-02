росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранено двох людей
Київ • УНН
Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Протягом доби, 2 жовтня, російські війська били по двох районам Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів поранено двох людей. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За словами очільника ОВА, декілька разів росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією.
Потерпали (від обстрілів - ред.) Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. В останній постраждали дві людини – чоловіки 69 і 89 років. Вони госпіталізовані
Внаслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Горіла, зокрема, приватна садиба. Вогонь скрізь рятувальники приборкали.
Пошкоджені також інфраструктура, транспортне підприємство. Знищені приватний будинок і гараж. Понівечені пів десятка осель місцевих, стільки ж господарських споруд, теплиця. Зачепило й лінії електропередач.
Поцілив ударним БпЛА агресор і по Синельниківщині. В одній з громад побитий приватний будинок. Люди вцілили
Нагадаємо
Увечері 1 жовтня та вночі ворожа армія продовжила обстріли Дніпропетровщини, атакуючи райцентр та Марганецьку громаду.