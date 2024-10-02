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россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранены два человека

россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранены два человека

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 15:51  •  434 просмотра

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Российские войска атаковали два района Днепропетровской области дронами и артиллерией. В результате обстрелов ранены двое мужчин, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В течение суток, 2 октября, российские войска били по двум районам Днепропетровщины. В результате обстрелов ранены два человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, несколько раз россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией.

Пострадали (от обстрелов - ред.) Никополь, Мировская и Марганецкая громады. В последней пострадали два человека - мужчины 69 и 89 лет. Они госпитализированы 

- рассказал Лысак. 

В результате обстрелов возникло несколько пожаров. Горела, в частности, частная усадьба. Огонь везде спасатели укротили.

Повреждены также инфраструктура, транспортное предприятие. Уничтожены частный дом и гараж. Повреждены полдесятка домов местных жителей, столько же хозяйственных построек, теплица. Задело и линии электропередач. 

Поцелил ударным БпЛА агрессор и по Синельниковщине. В одной из громад побит частный дом. Люди попали

- подытожил председатель ОВА. 

Напомним,

Вечером 1 октября и ночью вражеская армия продолжила обстрелы Днепропетровщины, атакуя райцентр и Марганецкую громаду.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
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