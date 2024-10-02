россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранены два человека

В течение суток, 2 октября, российские войска били по двум районам Днепропетровщины. В результате обстрелов ранены два человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, несколько раз россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией.

Пострадали (от обстрелов - ред.) Никополь, Мировская и Марганецкая громады. В последней пострадали два человека - мужчины 69 и 89 лет. Они госпитализированы