россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранены два человека
Киев • УНН
Российские войска атаковали два района Днепропетровской области дронами и артиллерией. В результате обстрелов ранены двое мужчин, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В течение суток, 2 октября, российские войска били по двум районам Днепропетровщины. В результате обстрелов ранены два человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, несколько раз россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией.
Пострадали (от обстрелов - ред.) Никополь, Мировская и Марганецкая громады. В последней пострадали два человека - мужчины 69 и 89 лет. Они госпитализированы
В результате обстрелов возникло несколько пожаров. Горела, в частности, частная усадьба. Огонь везде спасатели укротили.
Повреждены также инфраструктура, транспортное предприятие. Уничтожены частный дом и гараж. Повреждены полдесятка домов местных жителей, столько же хозяйственных построек, теплица. Задело и линии электропередач.
Поцелил ударным БпЛА агрессор и по Синельниковщине. В одной из громад побит частный дом. Люди попали
Напомним,
Вечером 1 октября и ночью вражеская армия продолжила обстрелы Днепропетровщины, атакуя райцентр и Марганецкую громаду.