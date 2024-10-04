Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область артиллерией и дронами: без жертв
Киев • УНН
Ночью и утром оккупанты атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией, дронами-камикадзе и сбросом боеприпасов с беспилотников. Обстрелам подверглись Никополь, Мировская и Покровская громады, жертв нет.
Ночью и утром армия захватчиков продолжила атаки на Днепропетровщину, обстреливая территории из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Агрессор применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с беспилотников.
Под обстрел попали Никополь, а также Мировская и Покровская громады. К счастью, в результате атак не было погибших и пострадавших.
россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранены два человека2 октября 2024, 15:51 • 14813 просмотров