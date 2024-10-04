Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область артиллерией и дронами: без жертв

Ночью и утром армия захватчиков продолжила атаки на Днепропетровщину, обстреливая территории из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Агрессор применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с беспилотников.

Под обстрел попали Никополь, а также Мировская и Покровская громады. К счастью, в результате атак не было погибших и пострадавших.

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