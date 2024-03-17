Враг совершил 2 попытки штурмов на левобережье Днепра и 4 в районах Роботино и Вербового - Силы обороны юга

За прошедшие сутки оккупанты совершили 2 попытки штурмов на левобережье Днепра и 4 - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Враг, понеся существенные потери, отошел на свои исходные позиции. Об этом сообщают в Силах обороны юга, передает УНН.

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается мощная ежедневная контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. За минувшие сутки совершил 2 попытки штурмов на левобережье Днепра и 4 - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отошел на свои исходные позиции, - говорится в сообщении.

Детали

В Силах обороны отмечают, что наши бойцы продолжают осуществляют комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов. По Малой Токмачке и Макаровке в Запорожье ударили тактической авиацией, выпустив 9 управляемых авиабомб.

Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители находятся в пунктах базирования, - добавили в Силах обороны юга.

Напомним

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.