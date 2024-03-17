Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Враг совершил 2 попытки штурмов на левобережье Днепра и 4 в районах Роботино и Вербового - Силы обороны юга
За минувшие сутки противник совершил 2 попытки наступления на левом берегу Днепра и 4 - в районах Роботино и Вербового в Запорожской области, но понес значительные потери и отступил на исходные позиции.
СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами по славянскому НПЗ в рф
Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины осуществила успешные удары с беспилотников по славянскому нефтеперерабатывающему заводу в россии, что повлекло большой пожар в районе атмосферных столбов.
На Харьковщине россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи: есть раненые
Оккупанты обстреляли временный медицинский пункт в селе Бугаевка Харьковской области, ранив 36-летнего фельдшера и 56-летнего водителя скорой помощи.
россияне уничтожили центр поселка Великая Писаревка на Сумщине: гражданских призывают эвакуироваться
россияне разрушили центр села Великая Писаревка в Сумской области, местные власти призывают мирных жителей к эвакуации.
На 73 году жизни скончался бывший народный депутат Геннадий Москаль
Бывший народный депутат и бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль умер на 73-м году жизни после тяжелой болезни.
В россии беспилотники атаковали район аэропорта домодедово
Беспилотники атаковали территорию вблизи аэропорта домодедово в московской области россии, вызвав пожар.
Британская разведка: российский экспорт оружия за 10 упал на 53%
российский экспорт вооружений упал на 53% за 10 лет из-за сокращения потребительского спроса на фоне санкций, глобального осуждения войны россии в Украине и приоритетности вооружений для операций в Украине.
Лиховий оставил должность спикера ОСУВ "Таврия"
В субботу, 16 марта, Дмитрий Лиховий сложил обязанности спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Но он останется офицером Управления по связям с общественностью ВСУ, спикером Генштаба ВСУ.
россияне более 70 раз открывали огонь на Луганщине - Лысогор
россияне более 70 раз открывали огонь по освобожденным населенным пунктам Невское, Макеевка и Новолюбовка Луганской области, а также применили авиацию для атаки на Новоегоровку.
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях чуть более 1000 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пограничных пунктах пропуска с Украиной, не позволяя ни одному грузовику пересечь границу с Польшей, в результате чего более 1000 грузовиков ожидают в очередях на польской стороне.