Враг вновь атаковал столицу: известно об одном погибшем, из-за пожара качество воздуха ухудшилось

Враг вновь атаковал Голосеевский район в Киеве, на территории нежилой застройки вспыхнул пожар после падения обломков БпЛА. Известно об одном погибшем, фиксируется временное ухудшение состояния воздуха, передает УНН.

В Голосеевском районе вследствие падения обломков БпЛА произошло возгорание еще по одному адресу. На территории нежилой застройки - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже мэр добавил, что в результате атаки один человек погиб, еще один - ранен.

Добавим

Как сообщили в КГГА, в результате вражеского обстрела из-за пожара в нежилом помещении в Голосеевском районе наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:

▪️закрыть окна;

▪️ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

▪️поддерживать водный баланс и пить достаточное количество воды;

▪️при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.

В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр