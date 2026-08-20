Враг вновь атаковал столицу: известно об одном погибшем, из-за пожара качество воздуха ухудшилось
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева обломки БПЛА вызвали пожар в нежилой застройке. Один человек погиб, еще один ранен.
Враг вновь атаковал Голосеевский район в Киеве, на территории нежилой застройки вспыхнул пожар после падения обломков БпЛА. Известно об одном погибшем, фиксируется временное ухудшение состояния воздуха, передает УНН.
В Голосеевском районе вследствие падения обломков БпЛА произошло возгорание еще по одному адресу. На территории нежилой застройки
Позже мэр добавил, что в результате атаки один человек погиб, еще один - ранен.
Добавим
Как сообщили в КГГА, в результате вражеского обстрела из-за пожара в нежилом помещении в Голосеевском районе наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:
▪️закрыть окна;
▪️ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
▪️поддерживать водный баланс и пить достаточное количество воды;
▪️при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.
В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр20.08.26, 17:53 • 6162 просмотра