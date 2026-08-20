Ворог знову атакував столицю: відомого про одного загиблого, через пожежу стан повітря погіршився
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА спричинили пожежу в нежитловій забудові. Одна людина загинула, ще одна поранена.
Ворог знову атакував Голосіївський район у Києві, на території нежитлової забудови спалахнула пожежа після падіння уламків БпЛА. Відомо про одного загиблого, фіксують тимчасове погіршення стану повітря, передає УНН.
У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, загоряння ще за однією адресою. На території нежитлової забудови
Згодом мер додав, що у результаті атаки одна людина загинула, ще одна - поранена.
Додамо
Як повідомили у КМДА, унаслідок ворожого обстрілу, через пожежу у нежитловому приміщенні, у Голосіївському районі спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:
▪️зачинити вікна;
▪️обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
▪️підтримувати водний баланс та пити достатньо води;
▪️за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.
У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер20.08.26, 17:53 • 3344 перегляди