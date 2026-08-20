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Ворог знову атакував столицю: відомого про одного загиблого, через пожежу стан повітря погіршився

Київ • УНН

 • 1942 перегляди

У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА спричинили пожежу в нежитловій забудові. Одна людина загинула, ще одна поранена.

Ворог знову атакував столицю: відомого про одного загиблого, через пожежу стан повітря погіршився

Ворог знову атакував Голосіївський район у Києві, на території нежитлової забудови спалахнула пожежа після падіння уламків БпЛА. Відомо про одного загиблого, фіксують тимчасове погіршення стану повітря, передає УНН.

У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, загоряння ще за однією адресою. На території нежитлової забудови 

- повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Згодом мер додав, що у результаті атаки одна людина загинула, ще одна - поранена.

Додамо

Як повідомили у КМДА, унаслідок ворожого обстрілу, через пожежу у нежитловому приміщенні, у Голосіївському районі спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

▪️зачинити вікна;

▪️обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

▪️підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

▪️за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер20.08.26, 17:53 • 3344 перегляди

Антоніна Туманова

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Віталій Кличко
Київ