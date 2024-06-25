рф продолжает обстреливать портовую инфраструктуру с целью остановить поставки украинского зерна за границу. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры. Большинство ракет сбиваются нашими силами ПВО, однако, к сожалению, враг не отступает от своих планов по повреждению именно портовой инфраструктуры и препятствованию свободного экспорта украинского зерна", - заявил он.

Харлов добавил, что поставки украинского зерна за границу продолжаются благодаря работе военных.

"Они сопровождают суда в Черном море, обеспечивая безопасный коридор. Поэтому экспорт не останавливается ни на час", - подчеркнул он.

Напомним,

Вчера Одесса подверглась вражескому удару, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре города, произошел пожар, известно о пострадавших.

Четыре человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести после российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Одессе.