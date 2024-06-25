Ворог продовжує намагатися зірвати експорт українського зерна - Харлов
Київ • УНН
Ворог продовжує намагатися зірвати експорт українського зерна, кажуть в Одеській ОВА.
рф продовжує обстрілювати портову інфраструктуру з метою зупинити поставки українського збіжжя за кордон. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.
"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури. Більшість ракет збиваються нашими силами ППО, однак, на жаль, ворог не відступає від своїх планів щодо пошкодження саме портової інфраструктури і перешкоджання вільного експорту українського зерна", - заявив він.
Харлов додав, що поставки українського зерна за кордон тривають завдяки роботі військових.
"Вони супроводжують судна у Чорному морі, забезпечуючи безпековий коридор. Тому експорт не зупиняється ні на годину", - підкреслив він.
Нагадаємо
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