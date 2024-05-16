Враг пытается прорвать и блокировать Северск, однако успехов не имеет - Волошин

Российские войска пытаются прорвать и блокировать Северск Донецкой области, создать условия для продолжения наступления на Славянск, однако у них успехов нет, продвижение рф на этом направлении относительно остановлено. Часов Яр находится под контролем подразделений Сил обороны. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"За прошедшие сутки враг концентрировал свои усилия на Харьковской области и также Краматорском и Покровском направлениях. В одних районах противник имел определенный частичный успех, а в других наши защитники вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение. Однако, российская армия не прекращает попыток проводить штурмы позиций наших защитников, использует при этом артиллерию, танки, беспилотники различных типов, а также, конечно, авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Враг не оставляет попыток проводить как ракетно-бомбовые удары, так и нанесение вражеских ракетных ударов по городам и населенным пунктам, которые он может достичь такими действиями", - рассказал Волошин.

рф сосредотачивает усилия, чтобы прорвать оборону западнее Бахмута - Волошин

Он отметил, что вражеские попытки по захвату восточной территории не уменьшились.

Враг не оставляет штурмовать Часов Яр, чтобы иметь господствующие высоты, откуда он потом может в дальнейшем проводить свои активные боевые действия на города, в частности, Дружковка, Краматорск. Враг не оставляет попыток перейти канал Северский Донец-Донбасс, чтобы восстановить утраченное положение и в районе Клещеевки. Давит враг в этом направлении, на этом участке идут бои. Конечно, враг пытается прорвать и блокировать Северск, создать условия для продолжения наступления на Славянск, однако, у него успехов нет, его продвижение на этом направлении относительно остановлено. Враг продолжает давить, однако, враг не перешел в том направлении через канал Северский Донец-Донбасс. Часов Яр находится под контролем подразделений Сил обороны, держится надежно. Наши защитники отражают все его штурмы и атаки и дают адекватный ответ на все вражеские штурмы - сказал Волошин.

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