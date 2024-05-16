Ворог намагається прорвати та блокувати Сіверськ, проте успіхів не має - Волошин

Російські війська намагаються прорвати та блокувати Сіверськ Донецької області, створити умови для продовження наступу на Слов'янськ, однак в них успіхів немає, просування рф на цьому напрямку відносно зупинено. Часів Яр знаходиться під контролем підрозділів Сил оборони. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

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"За минулу добу ворог концентрував свої зусилля на Харківській області й також Краматорському та Покровському напрямках. В одних районах противник мав певний частковий успіх, а в інших наші захисники витісняють противника й покращують своє тактичне положення. Однак, російська армія не припиняє спроб проводити штурми позицій наших захисників, використовує при цьому артилерію, танки, безпілотники різних типів, а також, звісно, авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів. Ворог не полишає спроб проводити як ракетно-бомбові удари, так й нанесення ворожих ракетних ударів по містах та населених пунктах, які він може досягнути такими діями", - розповів Волошин.

рф зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону західніше Бахмута - Волошин

Він наголосив, що ворожі спроби щодо захоплення східної території не зменшилися.

Ворог не полишає штурмувати Часів Яр, щоб мати панівні висоти, звідки він потім може надалі проводити свої активні бойові дії на міста, зокрема, Дружківка, Краматорськ. Ворог не полишає спроб перейти канал Сіверський Донець-Донбас, щоб відновити втрачене положення і в районі Кліщіївки. Тисне ворог у цьому напрямку, на цій ділянці йдуть бої. Звісно, ворог намагається прорвати та блокувати Сіверськ, створити умови для продовження наступу на Слов'янськ, однак, у нього успіхів немає, його просування на цьому напрямку відносно зупинено. Ворог продовжує тиснути, однак, ворог не перейшов в тому напрямку через канал Сіверський Донець-Донбас. Часів Яр знаходиться під контролем підрозділів Сил оборони, тримається надійно. Наші захисники відбивають всі його штурми й атаки й дають адекватну відповідь на всі ворожі штурми