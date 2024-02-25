Враг обстрелял за день семь громад Сумщины

В течение дня 25 февраля российские военные 32 раза обстреляли Сумскую область. Зафиксировано 182 взрыва. Под обстрелами были Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Белопольскую громаду обстреляли из минометов, артиллерии и АГС. Всего было 62 взрыва на территории громады со стороны РФ.

Краснопольскую обстреляли FPV-дроном - 1 взрыв. Также фиксировали артиллерийские обстрелы (17 взрывов), обстрел из минометов (12 взрывов).

Великописаревская громада - зафиксирован обстрел из АГС (5 взрывов) и минометов (34 взрыва).

Артиллерией и минометами военные РФ обстреливали Шалигинскую громаду. Было 8 взрывов.

Хотинская община обстреляна минометами, артиллерией и двумя дронами со стороны России.

Юнаковская громада: зафиксировано 6 взрывов минометом и 16 взрывов из артиллерии.

На Миропольскую громаду армейцы РФ сбросили 10 мин.

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