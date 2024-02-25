Ворог обстріляв за день сім громад Сумщини
Київ • УНН
Протягом дня російські військові обстріляли сім населених пунктів у Сумській області з артилерії, мінометів, безпілотників та мін, зафіксувавши 182 вибухи.
Упродовж дня 25 лютого російські військові 32 рази обстріляли Сумщину. Зафіксовано 182 вибухи. Під обстрілами були Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Білопільську громаду обстріляли з мінометів, артилерії та АГС. Загалом було 62 вибухи на території громади з боку РФ.
Краснопільську обстріляли FPV-дроном — 1 вибух. Також фіксували артилерійські обстріли (17 вибухів), обстріл з мінометів (12 вибухів).
Великописарівська громада — зафіксовано обстріл з АГС (5 вибухів) та мінометів (34 вибухи).
Артилерією та мінометами військові РФ обстрілювали Шалигинську громаду. Було 8 вибухів.
Хотінська громада обстріляна мінометами, артилерією та двома дронами з боку Росії.
Юнаківська громада: зафіксовано 6 вибухів мінометом та 16 вибухів з артилерії.
На Миропільську громаду армійці РФ скинули 10 мін.
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