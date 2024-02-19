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Сумщина: через атаки рф травмовані щонайменше чотири людини

Київ • УНН

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Російські військові обстріляли десять населених пунктів Сумської області більше п'ятдесяти разів, поранивши щонайменше чотирьох цивільних осіб.

Російські військові більше півсотні разів обстріляли Сумську області. Вогонь окупанти спрямували на мешканців 10 громад регіону. Били з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Відомо про щонайменше чотирьох поранених. Про ситуацію в області повідомили у пресслужбі Сумської ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 252 вибухів з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

– зазначили в ОВА.

Деталі

За даними влади області найбільше дісталось мешканцям Новослобідської громади. По ним загарбники випустили 22 міни з території рф. Та запустили FPV-дрон. Під час одного з обстрілів травм зазнали 4 цивільні особи. Усіх поранених ушпиталили.

Крім того, станом на 21.00 мінометні обстріли зафіксували у Юнаківській та Середино-Будській громадах.

З артилерії у поєднанні з мінометами ворог гатив по Краснопільській та

Зноб-Новгородській ОТГ.

Хотінську громаду загарбники атакували з ворожого БпЛА, артилерії та мінометів.

По Великописарівській росіяни били з мінометів, гранатометів та в додаток скинули три снаряди типу ВОГ з дронів.

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Мешканці Білопілля ворог обстрілював з артилерії, гранатометів (СПГ), мінометів, БМП, танку та FPV-дрона.

Шалигинську громаду атакував ворожий БпЛА коптерного типу, з допомогою якого росіяни скинули 2 гранати (Ф-1). Також тут пролунало 35 вибухів від артобстрілів.

На Есманьську громаду росіяни скинули 8 мін, обстріляли з артилерії та вдарили авіацією літак рф запустив по цій громаді 6 ракет ( орієнтовно НУРС).

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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