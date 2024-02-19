Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

Российские военные более полусотни раз обстреляли Сумскую области. Огонь оккупанты направили на жителей 10 общин региона. Били из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Известно о четырех раненых. О ситуации в области сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 252 взрывов из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. - отметили в ОВА.

Детали

По данным властей области больше всего досталось жителям Новослободской громады. По ним захватчики выпустили 22 мины с территории рф. И запустили FPV-дрон. Во время одного из обстрелов травмы получили 4 гражданских лица. Всех раненых госпитализировали.

Кроме того, по состоянию на 21.00 минометные обстрелы зафиксировали в Юнаковской и Середино-Будской громадах.

Из артиллерии в сочетании с минометами враг бил по Краснопольской и

Зноб-Новгородской ОТГ.

Хотинскую общину захватчики атаковали из вражеского БпЛА, артиллерии и минометов.

По Великописаревской россияне били из минометов, гранатометов и в дополнение сбросили три снаряда типа ВОГ с дронов.

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Жители Белополья враг обстреливал из артиллерии, гранатометов (СПГ), минометов, БМП, танка и FPV-дрона.

Шалигинскую громаду атаковал вражеский БпЛА коптерного типа, с помощью которого россияне сбросили 2 гранаты (Ф-1). Также здесь прозвучало 35 взрывов от артобстрелов.

На Есманьскую общину россияне сбросили 8 мин, обстреляли из артиллерии и ударили авиацией самолет рф запустил по этой общине 6 ракет (ориентировочно НУРС).

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