Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека
Киев • УНН
Российские военные обстреляли десять населенных пунктов Сумской области более пятидесяти раз, ранив по меньшей мере четырех гражданских лиц.
Российские военные более полусотни раз обстреляли Сумскую области. Огонь оккупанты направили на жителей 10 общин региона. Били из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Известно о четырех раненых. О ситуации в области сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 252 взрывов из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
Детали
По данным властей области больше всего досталось жителям Новослободской громады. По ним захватчики выпустили 22 мины с территории рф. И запустили FPV-дрон. Во время одного из обстрелов травмы получили 4 гражданских лица. Всех раненых госпитализировали.
Кроме того, по состоянию на 21.00 минометные обстрелы зафиксировали в Юнаковской и Середино-Будской громадах.
Из артиллерии в сочетании с минометами враг бил по Краснопольской и
Зноб-Новгородской ОТГ.
Хотинскую общину захватчики атаковали из вражеского БпЛА, артиллерии и минометов.
По Великописаревской россияне били из минометов, гранатометов и в дополнение сбросили три снаряда типа ВОГ с дронов.
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Жители Белополья враг обстреливал из артиллерии, гранатометов (СПГ), минометов, БМП, танка и FPV-дрона.
Шалигинскую громаду атаковал вражеский БпЛА коптерного типа, с помощью которого россияне сбросили 2 гранаты (Ф-1). Также здесь прозвучало 35 взрывов от артобстрелов.
На Есманьскую общину россияне сбросили 8 мин, обстреляли из артиллерии и ударили авиацией самолет рф запустил по этой общине 6 ракет (ориентировочно НУРС).
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