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Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 21:14  •  10146 просмотра

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Российские военные обстреляли десять населенных пунктов Сумской области более пятидесяти раз, ранив по меньшей мере четырех гражданских лиц.

Российские военные более полусотни раз обстреляли Сумскую области. Огонь оккупанты направили на жителей 10 общин региона. Били из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Известно о четырех раненых. О ситуации в области сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 252 взрывов из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

- отметили в ОВА.

Детали

По данным властей области больше всего досталось жителям Новослободской громады. По ним захватчики выпустили 22 мины с территории рф. И запустили FPV-дрон. Во время одного из обстрелов травмы получили 4 гражданских лица. Всех раненых госпитализировали.

Кроме того, по состоянию на 21.00 минометные обстрелы зафиксировали в Юнаковской и Середино-Будской громадах.

Из артиллерии в сочетании с минометами враг бил по Краснопольской и

Зноб-Новгородской ОТГ.

Хотинскую общину захватчики атаковали из вражеского БпЛА, артиллерии и минометов.

По Великописаревской россияне били из минометов, гранатометов и в дополнение сбросили три снаряда типа ВОГ с дронов.

На Запорожье от российского удара погиб мужчина19 февраля 2024, 21:05 • 10208 просмотров

Жители Белополья враг обстреливал из артиллерии, гранатометов (СПГ), минометов, БМП, танка и FPV-дрона.

Шалигинскую громаду атаковал вражеский БпЛА коптерного типа, с помощью которого россияне сбросили 2 гранаты (Ф-1). Также здесь прозвучало 35 взрывов от артобстрелов.

На Есманьскую общину россияне сбросили 8 мин, обстреляли из артиллерии и ударили авиацией самолет рф запустил по этой общине 6 ракет (ориентировочно НУРС).

Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство19 февраля 2024, 20:36 • 15135 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
bilopilliaBilopillia
khotinХотин
zaporozheЗапорожье
sumyСумы
Сумщина: через атаки рф травмовані щонайменше чотири людини
Sumy region: at least four people injured in Russian attacks
Новости по теме

Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

Российские военные обстреляли десять населенных пунктов Сумской области более пятидесяти раз, ранив по меньшей мере четырех гражданских лиц.

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Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека

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