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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Запорожье от российского удара погиб мужчина

На Запорожье от российского удара погиб мужчина

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 21:05  •  2102 просмотра

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В селе Лесное Запорожской области погиб мужчина после того, как российские войска обстреляли два села в этом районе.

За повідомленням, днем ​​19 лютого російські окупанти обстріляли з артилерії два села Терноватської громади Запорізького району.

В с. Лесное от обстрела врага погиб мужчина.

В Любицькому російським артобстрілом було пошкоджено громадське здание.

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Лилия Подоляк

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В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи

Двое украинских волонтеров получили тяжелые ранения, когда их автомобиль был взорван в результате вероятного террористического акта в Одессе.

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Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство

Гражданская женщина получила ранения в результате авиаударов российских сил по селу в Купянском районе Харьковской области, Украина.

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Авианалет на село Ольховатка: правоохранители показали последствия атаки, и возбудили уголовное производство

Президент Бразилии Лула отозвал посла в Израиле

Президент Бразилии Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций в ответ на то, что Израиль объявил Лулу персоной нон-грата из-за его комментариев, в которых он сравнил действия Израиля в Газе с Холокостом.

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Президент Бразилии Лула отозвал посла в Израиле

рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN

россия собирает многотысячную армию в Запорожской области, пытаясь укрепить свои позиции на востоке Украины, в то время как украинские войска были вынуждены отступить из части Авдеевки из-за недостатка боеприпасов.

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рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN

Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем колебания Конгресса в поддержке Украины - Чак Шумер

Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона и республиканцев принять законопроект о предоставлении помощи таким союзникам, как Украина, для противодействия российской агрессии и защиты демократии.

Война •   •  14952 просмотра
Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем колебания Конгресса в поддержке Украины - Чак Шумер

Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности

Украина обсудила завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности с Данией с целью усиления сотрудничества и возможного подписания соглашения в ближайшее время.

Политика •   •  12855 просмотра
Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности

Враг пользуется задержками в помощи Украине: Зеленский заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта

Зеленский заявил, что ситуация на отдельных участках фронта крайне сложная, поскольку российские войска сосредоточили максимальные резервы и пользуются задержками с предоставлением помощи Украине артиллерией, средствами противовоздушной обороны и дальнобойным вооружением.

Война •   •  18442 просмотра
Враг пользуется задержками в помощи Украине: Зеленский заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта

Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ

По сообщениям из Интернета, польские протестующие уже третий день блокируют на границе военные грузовики, перевозящие снаряжение для украинских вооруженных сил.

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Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ

Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей

Президент Зеленский призвал к рациональным решениям между Украиной и Польшей для урегулирования политической ситуации на их границе.

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Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей