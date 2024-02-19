На Запорожье от российского удара погиб мужчина
Киев • УНН
В селе Лесное Запорожской области погиб мужчина после того, как российские войска обстреляли два села в этом районе.
За повідомленням, днем 19 лютого російські окупанти обстріляли з артилерії два села Терноватської громади Запорізького району.
В с. Лесное от обстрела врага погиб мужчина.
В Любицькому російським артобстрілом було пошкоджено громадське здание.
На Запорожье от российского удара погиб мужчина
В селе Лесное Запорожской области погиб мужчина после того, как российские войска обстреляли два села в этом районе.
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