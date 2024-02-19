На Запоріжжі від російського удару загинув чоловік

Росіяни вбили ще одного мирного жителя під час обстрілу Запорізької області. Про це складання голови Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН .

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За повідомленням, в день 19 лютого російські окупанти обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району.

У с. Лісне від обстрілу ворога загинув чоловіка.

У Любицькому російським артобстрілом було пошкоджено цивільну будівлю.

рф стягує величезну кількість військ біля лінії зіткнення в Запорізькій області - джерела CNN