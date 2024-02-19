На Запоріжжі від російського удару загинув чоловік
Київ • УНН
У селі Лісне Запорізької області загинув чоловік після того, як російські війська обстріляли два села в цьому районі.
Росіяни вбили ще одного мирного жителя під час обстрілу Запорізької області. Про це складання голови Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН .
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За повідомленням, в день 19 лютого російські окупанти обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району.
У с. Лісне від обстрілу ворога загинув чоловіка.
У Любицькому російським артобстрілом було пошкоджено цивільну будівлю.
рф стягує величезну кількість військ біля лінії зіткнення в Запорізькій області - джерела CNN19.02.24, 22:15 • 31158 переглядiв